- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…

- SCM Timișoara a obtinut doua puncte in prima deplasare a sezonului. „Leii” au fost condusi in majoritatea timpului pe tabela, dar au rasturnat scorul pe final si s-au impus la limita cu 83-81! Gazdele si-au acontat primele doua sferturi cu 25-18 si 24-21. Timisorenii au inceput sa recupereze pe tabela…

- MHP – A Porsche Company a deschis, oficial, biroul din Timișoara, care este al doilea din Romania, dupa cel din Cluj Napoca, al companiei cu aproximativ 3.000 de angajați, prezenți cu 14 locații in 6 țari din intreaga lume. Firma este afiliata concernului Porsche, lider din sfera IT, dedicata dezvoltarii…

- Accesibil pe foaie, partida de sub panou cu Piteștiul s-a dovedit o himera pentru banațenii de la SCM Timișoara. Dupa 40 de minute, oaspeții s-au impus clar, 71-84. Banațenii au marcat primii, dar oaspeții s-au distanțat la 10-4 și 27-18 dupa primul sfert. Cum in secvența a doua gazdele au „reușit”…

- SCM Timișoara a caștigat ieri seara finala mica a Memorialului „Elemer Tordai”, al carui gazda a fost CSU Sibiu. Banatenii nu s-au confruntat cu gazdele caci au fost invinsi in semifinalele turneului amical de catre U-BT Cluj. Formatia pregatita de Dragan Petricevic s-a clasat, in schimb, pe locul 3…

- Timisoara Saracens s-a impus clar (si) pe terenul lui Dinamo Bucuresti. A fost 52-14 in meciul dintre fostele echipe din Romania ale regretatului Chester Williams. Banatenii au victorii pe linie in noul sezon. Inaintea partidei s-a tinut un moment de reculegere in memoria lui Chester Williams, fost…

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- Perechea alcatuita din jucatoarea româna de tenis Raluca Olaru si chinezoaica Zhaoxuan Yang a ratat, miercuri, calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului Bronx Open (WTA), de la New York, dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, dupa înfrângerea cu 0-6,…