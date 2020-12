SCM Timișoara a fost învinsă de gazde în ultima zi a turneului de la Oradea SCM Timisoara a incheiat cu un esec turneul bihorean dupa doua victorii obtinute in zilele precedente. A fost 68-75 cu CSM Oradea, la capatul unui meci controlat de gazde. Primul sfert a fost castigat de bihoreni la sase puncte diferenta (24-18). CSM-ul si-a marit apoi ecartul la 13 puncte inainte de a doua parte a […] Articolul SCM Timișoara a fost invinsa de gazde in ultima zi a turneului de la Oradea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

