Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a obtinut ieri prima victorie in noul sezon al SuperLigii. Dupa esecul de la Baia Mare, rugbistii de pe Bega au trecut in Ronat de Universitatea Cluj cu 59-19 (52-5). Prima repriza a fost evident mai buna pentru banateni, care au reusit cinci eseuri in primul sfert de ora! A intervenit…

- CSA Steaua Bucuresti a invins-o pe CSM Stiinta Baia Mare cu scorul de 18-17 (9-9), sambata, pe Stadionul Ghencea, in etapa a 3-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Singurul eseu al partidei a fost inscris de oaspeti, care s-au ales din acest meci doar cu punctul bonus defensiv. …

- Liderul ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat dramatic meciul cu CS SCM Timisoara, cu scorul de 67-66 (23-15, 10-17, 20-23, 14-11), vineri, la Oradea, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Cosul lui Andrija Stipanovic, cu patru secunde inainte de final, a adus victoria echipei…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe CS SCM Timisoara cu scorul de 29-24 (22-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, informeaza AGERPRES . Cele doua echipe si-au impartit reprizele, gazdele dominand prima parte (22-0), dupa care banatenii au revenit…

- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii la scor, vineri, in deplasare, in etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby. Steaua a dispus de ACS Tomitanii Constanta cu 46-6, in timp ce Dinamo a trecut de Universitatea Cluj cu 52-30. Rezultate: CS Universitatea Cluj - CS Dinamo Bucuresti 30-52 (11-24)…

- CSA Steaua si CS Dinamo au obtinut victorii la scor, vineri, in deplasare, in etapa a doua a SuperLigii CEC Bank la rugby, potrivit Agerpres. Steaua a dispus de ACS Tomitanii Constanta cu 46-6, in timp ce Dinamo a trecut de Universitatea Cluj cu 52-30. Rezultate:CS Universitatea Cluj -…

- SCM Timisoara nu a avut noroc in primul meci din cel de-al 13-lea turneu de Liga Nationala din acest sezon „pandemic”. „Leii” au fost la egalitate cu SCMU Craiova, scor 67-67, dupa cele patru sferturi „clasice”, dar oltenii s-au impus dupa prima repriza de prelungiri cu 78-70. Craiovenii au castigat…

- FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Chindia Targoviste, intr-un meci din etapa a XXIV-a a Ligii I.Darius Olaru a marcat singurul gol al meciului in minutul 23. Cu cateva minute inainte, Dragos Nedelcu a fost inlocuit, fundasul FCSB-ului accidentan-du-se din nou.…