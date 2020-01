SCM Timişoara a debutat în Top 6 cu un eşec categoric în compania Oradiei „Leii” din Banat au fost invinsi fara drept de apel de cei bihoreni in prima runda a fazei a doua din elita baschetului romanesc. A fost SCM Timisoara – CSM Oradea 61-83 dupa ce oaspetii si-au adjudecat trei dintre cele patru sferturi ale intalnirii. „Fratii” oradeni i-au ajutat indirect pe timisoreni sa ajunga in cele […] Articolul SCM Timisoara a debutat in Top 6 cu un esec categoric in compania Oradiei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” nu au avut foarte mult noroc la imperecherile pentru turneul F4 al Cupei Romaniei. SCM Timisoara va intalni U-BT Cluj-Napoca chiar in fieful acesteia. CSM Oradea – Dinamo Bucuresti e celalalt duel pentru un loc in marea finala. Turneul Final Four al Cupei se disputa la Cluj, in 9 și…

- „Leii din Banat” sunt aproape de calificarea in faza superioara a campionatului. SCM Timisoara are mai multe variante pentru atingerea acestui obiectiv, dar pentru a nu sta la mana altcuiva are nevoie de victorie in duelul de maine, de pe teren propriu, cu CSU Sibiu, formatie care si-a asigurat deja…

- Avantajul din prima mansa s-a dovedit suficient pentru SCM Timisoara in sfertul de Cupa cu BCMU FC Arges Pitesti. Echipa din Trivale a incercat minunea, dar s-a impus „doar” cu 75-61 intr-un meci in care s-a aflat mereu la conducere. „Leii din Banat” ating astfel Final Four-ul Cupei Romaniei si intr-un…

- „Leii din Banat” au inceput anul cu un esec cu suspans in fata favoritei din Ardeal. SCM Timisoara a controlat mai bine de jumatate din timp jocul de acasa cu liderul U-BT Cluj-Napoca, dar a cedat in ele din urma cu 89-92. Alb-violetii au facut un prim sfert aproape perfect, transat la 12 puncte diferenta:…

- SCM Timisoara a inceput sa lege din nou succesele in acest sezon. „Leii din Banat” s-au impus in aceasta seara pe terenul Craiovei, scor 84-69, dupa un meci pe care l-au dominat. Este a patra victorie consecutiva pentru alb-violeti daca includem si jocurile din Cupa Romaniei. Meciul din a doua runda…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…

- Pe 14 noiembrie, cu doar o zi inainte de Black Friday, eMAG va inaugura un nou showroom la Sibiu, in incinta noului Promenada Mall din centrul istoric al orașului. In showroom-ul cu o suprafața de aproximativ 500 de metri patrați vor fi expuse 1.000 de produse, cu o zona speciala „15 top products” dedicata…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…