- SCM Timisoara a fost invinsa astazi de SCMU Craiova la revenirea in Arena „Antonio Alexe” din Oradea, dupa ce saptamana trecuta alb-violetii inregistrasera doua victorii aici. Oltenii s-au impus cu 72-54 la capatul unui meci pe care l-au controlat. Partida se anunta foarte stransa in conditiile in care…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a incheiat vacanța, iar acum se pregatește de debutul in noul an. Baieții lui Danuț Pascu vor avea un meci teoretic ușor in primul joc oficial de la reluare, cu Brașovul, formație nou-promovata. Partida este programata sambata, de la ora 18.00 și se va disputa…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o dramatic pe SCMU Craiova, cu scorul de 79-78 (16-16, 12-21, 25-17, 26-24), vineri seara, in deplasare, in Liga Nationala de baschet masculin. Dinamovistii au castigat gratie celor doua aruncari libere transformate de Gerald Isaiah Armwood, cu sapte secunde inainte de…

- Liga secunda de futsal, Seria Vest, a continuat cu partidele turneului 3 al campionatului, care s-au dispuztat la Craiova, cu participarea celor 4 grupari: Metropolitan Isalnita, West Deva, Soimii Simand si CFR Timisoara, care se prezenta la competitie cu 6 victorii din 6 partide. Cum era de asteptat,…

- SCM Timisoara s-a impus la limita in fata celor de la CSM Galati in primul joc din cadrul intaiului turneu de LNB din noul sezon. Desi au controlat jocul si s-au distantat pe tabela in timpul reprizei secunde, baschetbalistii alb-violeti au avut mari emotii in ultimele secunde, cand moldovenii puteau…

- Turneele 4-5 ale Diviziei A la volei masculin s-au disputat de vineri si pana duminica, in grupele de la Zalau si Dej, noteaza news.ro. Rezultatele inregistrate sunt: Grupa Zalau: CSU Brasov – Universitatea Cluj 0-3, SCM Zalau - Steaua Bucuresti 2-3, Steaua Bucuresti – Explorari Baia…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe SCMU Craiova cu scorul de 3-2 (26-28, 25-22, 25-23, 18-25, 15-8), sambata, la Dej, in turneele 4-5 ale Diviziei A1 la volei masculin. Dinamo s-a impus dupa doua ore si 10 minute. Cherbeleata, cu 24 de puncte, a fost cel mai bun de la invingatori, dar evolutii…

- Noua ediție a Diviziei A1 de volei masculin va incepe in data de 6 noiembrie, intr-un format special, cauzat de pandemia de coronavirus. Cele 12 echipe participante au fost imparțite in patru grupe in care fiecare va juca cu fiecare cate trei. Primele doua etape sunt programate in perioada 6-8 noiembrie.…