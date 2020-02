Stiri pe aceeasi tema

- „Leii din Banat” au o scurta vacanta, dar vor disputa si trei meciuri internationale in pauza de la jocurile de campionat. Doua dintre ele vor fi disputate in compania unei selectionate de jucatori americani – Overseas Basketball Combines, formatie la care e implicat inclusiv tehnicianul lui SCM Timisoara,…

- „Leii” din Banat au fost invinsi fara drept de apel de cei bihoreni in prima runda a fazei a doua din elita baschetului romanesc. A fost SCM Timisoara – CSM Oradea 61-83 dupa ce oaspetii si-au adjudecat trei dintre cele patru sferturi ale intalnirii. „Fratii” oradeni i-au ajutat indirect pe timisoreni…

- „Leii din Banat” nu au avut foarte mult noroc la imperecherile pentru turneul F4 al Cupei Romaniei. SCM Timisoara va intalni U-BT Cluj-Napoca chiar in fieful acesteia. CSM Oradea – Dinamo Bucuresti e celalalt duel pentru un loc in marea finala. Turneul Final Four al Cupei se disputa la Cluj, in 9 și…

- SCM Timisoara nu a reusit sa se impuna in duelul cu CSU Sibiu, in runda decisiva a primei faze a Ligii Nationale. „Leii” au cedat dramatic cu 80-84, insa au avut noroc deoarece una dintre rivalele la un loc in Top 6, SCMU Craiova a incheiat cu un esec meciul decisiv cu Oradea. „Leii din […] Articolul…

- „Leii din Banat” sunt aproape de calificarea in faza superioara a campionatului. SCM Timisoara are mai multe variante pentru atingerea acestui obiectiv, dar pentru a nu sta la mana altcuiva are nevoie de victorie in duelul de maine, de pe teren propriu, cu CSU Sibiu, formatie care si-a asigurat deja…

- SCM Timisoara a cedat fara drept de apel pe terenul celor de la CSM Oradea. Formatia pregatita de Dragan Petricevic a fost invinsa la o diferenta de 38 de puncte: 52-90. In ciuda esecului banatenii au sanse bune sa obtina accesul in Top 6. A doua clasata si-a adjudecat clar primul sfert in duelul „leilor”:…

- SCM Timisoara le-a facut un frumos cadou suporterilor ei inainte de sarbatori. In ciuda dificultatilor financiare, echipa pregatita de Dragan Petricevic e aproape de o calificare in semifinalele Cupei Romaniei dupa ce s-a impus azi, in mansa tur, cu 91-66 in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti. Fara…

- „Leii din Banat” si-au intrerupt seria de esecuri din meciurile oficiale cu o victorie in competitia K.O. SCM Timisoara si-a adjudecat, in deplasare, prima mansa din turul II al Cupei, cu CSM Galati, scor 94-76. Timisorenii au avut de la inceput initiativa, adjudecandu-si primul sfert cu 18-13. Pana…