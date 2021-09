Stiri pe aceeasi tema

- Victorie superba pentru LEI, in semifinala Cupei Romaniei disputata la București, 18-16 (6-0) cu Steaua, deși banatenii au jucat cu un om in minus din minutul 21. Punctele echipei timisorene au fost marcate din lovituri de pedeapsa, Vlaicu – patru, Jipa – doua. Partida disputata in Ghencea, pe o ploie…

- SCM Timisoara si-a asigurat azi locul in ultimul act, unde o va intalni pe rivala din Baia Mare. Castigarea semifinalei cu Steaua Bucuresti, in deplasare, parea o misiune aproape imposibila dupa eliminarea devreme dictata la Tevita Manumua. Totusi, elevii lui Vali Calafeteanu au reusit un joc tactic…

- SCM Timisoara a plecat astazi spre București pentru semifinala Cupei Romaniei, cu Steaua. Partida va avea loc la arena Ghencea, sambata, de la ora 12.00 și va fi transmisa de TVR. „Este o semifinala pe care am gandit-o inca de la primul meci de la reluarea sezonului, cel cu Clujul. Am transferat asta…

- SCM Timisoara a plecat la Bucuresti pentru infruntarea din Ghencea de sambata, cu Steaua. Meciul va fi transmis, dar fanii timisoreni pot vedea jocul de la fata locului cu ajutorul clubului favorit, calatorind in noaptea dinaintea partidei. In cealalta semifinala Baia Mare intalneste Dinamo. „Este o…

- „Leii” au reluat jocurile oficiale cu o victorie scontata in parcul „Iuliu Hatieganu”. A fost „U” Cluj – SCM Timisoara 7-48 in etapa a 4-a a Cupei Romaniei. Banatenii au folosit cu aceasta ocazie numerosi jucatori noi, trei dintre ei reusind eseuri in acest meci. In etapa I din competitia KO a fost…

