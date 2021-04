Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a debutat cu o victorie categorica in editia 2021 a Cupei Romaniei 2021 la rugby, 52-15 (33-0) cu CS ''U'' Cluj, sambata, pe Stadionul ''Gheorghe Rascanu'' din Timisoara, in Grupa A a competitiei. In Grupa A se mai afla si CSM Stiinta Baia…

- ASU Politehnica se pregateste de primele dueluri din play-off oarecum din postura de outsider. Alb-violetii se gandesc insa serios la posibilitatea promovarii si si-au depus ieri dosarul pentru obtinerea licentei de Liga I. Echipa sustinuta de UPT si Druckeria vrea sa evolueze in elita tot pe batranul…

- Sapte judecatori ai Curtii au stabilit - in unanimitate - ca autoritatile franceze au incalcat Articolul 3 al Conventiei europene a drepturilor omului, care interzice tratamente inumane si degradante. "Elemente de informatii culese (cu privire la viitoarele conditii de detentie ale reclamantului in…

- Romania a obtinut o victorie importanta in Europe Rugby Championship in fata Spaniei. „Stejarii” s-au impus cu 22-16 la Bucuresti iar cele doua eseuri ale echipei nationale au fost marcate de Eugen Capatina si Ionel Melinte, componentii lui SCM Timisoara. Trei timisoreni au fost titulari in jocul cu…

- Secțiile de ATI și Terapie Intensiva intermediara de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Cluj-Napoca sunt pline. Directorul Spitalului, medicul Vasile Mureșan, a spus ca de circa doua saptamani spitalul lucreaza la capacitate maxima, in ceea ce privește cazurile de COVID-19.”Avem 5 patru la…

- Echipele feminine de volei CS Rapid Bucuresti, CSU Belor Galati si FC Arges s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce s-au impus in primele lor partide din turneul care se desfasoara, in acest final de saptamana, in Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. CS Rapid a…

- Ediția din aceast an a Cupei Romaniei la volei feminin se va disputa diferit fața de alți ani. Așadar, Cupa se va disputa sub forma de turneu, la Cluj Napoca. Primele patru clasate de anul trecut sunt calificate in sferturi, acolo unde vor ajunge și caștigatoarele din primul tur. Meciurile primului…

- Emil Sandoi se gandeste tot la lupta din Liga 1, in ciuda victoriei din optimile Cupei Romaniei, 3-0, cu Farul Constanta. De partea cealalta, Ianis Zicu acuza arbitrajul, dar recunoaste ca este cea mai grea infrangere.Chindia s-a impus la scor de neprezentare la Constanta, in fata celor de la Farul,…