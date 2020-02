Stiri pe aceeasi tema

- Campioana en-titre a României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, a remizat sâmbata, în deplasare, cu formatia slovena Krim Ljubljana, scor 28-28 (12-13), în al patrulea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Principalele marcatoare…

- CSM Bucuresti a invins formatia norvegiana Vipers Kristiansand cu scorul de 25-23 (11-12), sambata, in deplasare, in Grupa principala 1 a Ligii Campionilor la handbal feminin.CSMB a reusit a doua sa victorie consecutiva in grupa principala, dupa o prima repriza in care a fost condusa la cinci goluri,…

- Campioana en-titre a României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, a fost învinsa sâmbata, pe teren propriu, de detinatoarea trofeului, Gyor ETO, scor 29-20 (10-6), în al treilea meci din grupa principala II a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Principalele…

- SCM Ramnicu Valcea a invins fara probleme formatia suedeza IK Savehof, cu scorul de 23-17 (15-7), duminica, in deplasare, la Partille. Meciul a contat pentru grupa principala 2 a Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a reusit a doua victorie consecutiva in grupa principala, dupa un…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 35-26 (16-17), marti seara, pe teren propriu și a bifat a 12-a victorie in actualul sezon. Partida a contat pentru etapa a 15-a din Liga Florilor Mol . Campioana Romaniei a inceput bine meciul si a condus cu 15-11 in minutul 23. A urmat un moment…

- ​Campioana en-titre a României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, a învins sâmbata, pe teren propriu, formatia slovena Krim Ljubljana, cu scorul de 31-16 (14-8), în primul meci din grupa principala II a Ligii Campionilor, potrivit News.ro. Principalele…

- SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti au obtinut victorii, duminica, in meciurile din etapa a 14-a a Ligii Nationale de handbal feminin, prima a returului. Campioana SCM Ramnicu Valcea s-a impus fara probleme pe terenul echipei HC Dunarea Braila, cu 31-25 (18-10). Mireya Gonzalez…

- 29 - 24 cu Senegalul Dupa ce a fost calcata in picioare in primul meci, de selecționata Spaniei, Romania a bifat o prima victorie la actuala editie a Campionatului Mondial de handbal feminin , in Japonia, contra Senegalului . Fetele noastre conduse magistral de Cristina Neagu in teren, marcatoare…