SCM Râmnicu Vâlcea s-a calificat în sferturile de finală ale EHF European League SCM Ramnicu Valcea s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a invins formatia maghiara Praktiker-Vac, cu scorul de 28-26 (13-13), sambata seara, in deplasare, in ultimul sau meci din Grupa D. SCM a condus la o diferenta de patru goluri pe final, 25-21 (min. 54) si 26-22 (56), dar Daria Bucur a fost descalificata si gazdele au marcat de trei ori la rand, astfel ca ultimul minut a fost dramatic. Echipa valceana avea 27-26 cand mai erau 35 de secunde, dar la ultimul sau atac maghiarele au facut marcaj om la om, insa Levcenko a reusit golul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

