Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda și Poli Timișoara au terminat la egalitate, scor 33-33, primul meci dintre amical dintre cele doua echipe. Turda a marcat primele doua goluri ale intalnirii, insa Politehnica a reușit rapid sa egaleze. Timișorenii au continuat jocul bun, și ajutați de poarta, au reușit sa se distanțeze,…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Primul antrenament din noul an, de dimineata, a fost in sala de forta, apoi jucatorii lui Mihai Rohozneanu s-au pregatit in sala „Constantin Jude”. „Partea a doua va fi cu siguranța mai buna decat prima jumatate. Eu am ambiția sa facem mai multe puncte decat cele adunate in sezonul de toamna și cu gandul…

- SCM Politehnica a incheiat anul cu un succes extrem de important, in deplasare la HC Buzau. Ieri seara a fost 29-27 pentru banateni, care vor ierna pe pozitia a 12-a, la egalitate cu Vaslui, locul 11. Dupa sase partide fara victorie, handbalistii alb-violeti au reusit sa obtina un succes vital in lupta…

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 18:00, pe teren propriu, contra celor de la CSM Odorhei, intr-un meci ce va conta pentru etapa a XV-a, din Liga Zimbrilor. Turdenii vin dupa o serie buna, avand trei victorii in ultimele patru meciuri, singura infrangere din aceasta serie fiind pe terenul…

- SCM USV Timisoara nu a reusit sa se impuna la Baia Mare, asa ca i-a ramas in Liga Nationala doar lupta pentru finala mica. Duelul pentru bronz e cu Dinamo, duminica, pe arena „Arcul de Triumf”, arena din Bucuresti unde o saptamana mai tarziu banatenii vor infrunta Steaua pentru apararea trofeului castigat…

- Ripensia a castigat derby-ul timisorean din subsol si a trimis concitadina Politehnica pe ultimul loc. Singurul gol al partidei a fost marcat tocmai de un ex-alb-violet – Mihai Ene, cu o executie perfecta din lovitura libera dupa minutul 90. Pe langa jocul modest prestat, alb-violetii au avut motive…

- SCM Politehnica a pierdut la scor pe terenul lui CSM Bucuresti, scor 22-31 (12-14), in etapa a X-a a primului esalon. In prima parte jocul a fost mai echilibrat, in minutul 27 doua goluri marca Sadoveac au apropiat-o pe Poli la un singur gol (10-11), dar gazdele au intrat la cabine cu +2 (14-12). Balanta…