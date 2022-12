Stiri pe aceeasi tema

- Liga Naționala de handbal mai programeaza doua etape din retur, in acest an. In prima dintre ele, la finalul acestei saptamani, echipa viola va juca pe teren propriu cu Potaissa Turda. Partida va avea loc sambata, 3 decembrie, de la ora 17.00, la sala Constantin Jude și va insemna debutul noului antrenor…

- Sambata, 3 decembrie, la Restaurantul „Urbo Parc”, locație in Parcul Cancicov din Bacau, va avea loc cea de-a XXV-a editie a „Craciunului Scriitorilor”, manifestare organizata de Fundatia Culturala „Georgeta si Mircea Cancicov”, in parteneriat cu Asociatia Culturala „Familia Lecca”, din Bucuresti (președinte,…

- REȘIȚA – Fostul antrenor secund de la CSM Reșița, Mihai Rohozneanu, a semnat un contract de „principal” cu formația SCM Politehnica Timișoara, formației de evolueaza in Liga Naționala! Rohozneanu lasa Reșița pe primul loc in Divizia A, cu 27 de puncte, la 5 distanța de urmatoarea clasata, formația secunda…

- Mihai Rohozneanu este noul antrenor principal al echipei masculine de handbal SCM Politehnica Timisoara.In varsta de 38 de ani, Rohozneanu a pregatit pana acum pe CSM Resita, echipa care in sezonul trecut a castigat Divizia A. Staff-ul ii va mai cuprinde pe secundul Sorin Sarandan, analistul video Alexandru…

- Fostul international Mihai Rohozneanu a fost numit ca antrenor principal al echipei masculine de handbal SCM Politehnica Timisoara, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Noul antrenor al echipei de handbal a Timisoarei este Mihai Rohozneanu. In varsta de 38 de ani și fost jucator al echipei naționale, Rohozneanu a pregatit pana acum CSM Reșița, echipa care sezonul trecut a caștigat Divizia A. Clubul alb-violet a ajuns la un acord cu gruparea din Reșița pentru ca Mihai…

- Noul antrenor al echipei de handbal SCM Politehnica Timișoara este Mihai Rohozneanu. In varsta de 38 de ani și fost jucator al echipei naționale, Rohozneanu a pregatit pana acum CSM Reșița, echipa care sezonul trecut a caștigat Divizia A.

- Gigi Becali a oferit ultimele detalii de la negocierile pentru noul antrenor al FCSB-ului. Patronul roș-albaștrilor a rostit un singur nume in aceasta dimineața: Liviu Ciobotariu, și a dezvaluit ca iși dorește ca noul tehnician sa stea pe banca maine, la meciul cu West Ham din Conference League (22:00).…