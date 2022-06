Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Handbal a stabilit, la finele saptamanii trecute, programul jocurilor din ediția de campionat 2022-2023 a Ligii Zimbrilor, care va incepe pe data de 27 august. Echipa locala, CSU din Suceava, va avea parte de un tur de campionat infernal, urmand sa joace cu Minaur Baia Mare, Dinamo…

- Lotul "marinarilorldquo; se va reuni pe 15 iunie, iar pe 16 iunie va fi efectuata vizita medicala.Farul Constanta si a stabilit programul meciurilor de verificare pana la inceperea noului sezon.Astfel, in perioada 26 iunie 6 iulie, in cadrul stagiului de la Poiana Brasov, "marinariildquo; vor disputa…

- SCM Politehnica a incheiat campionatul cu o infrangere in fața celor de Dobrogea Sud Constanța. Proaspata medaliata cu bronz s-a impus cu 26-19 in sala „Constantin Jude”. Pentru banateni, clasati pe 11, urmeaza barajul de supravietuire de la Ghimbav. Alb-violetii au un prim meci vital pentru intregul…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat ca meciul decisiv al barajului pentru participarea in Conference League, a treia competiție intercluburi ca importanța organizata de UEFA, va avea loc la 27 mai, pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. In aceasta partida, Universitatea Craiova, ocupanta celei…

- Campioana si detinatoarea Cupei Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, si formatia Steaua Bucuresti vor juca finala Cupei din acest sezon, dupa ce au eliminat sambata, in semifinale, echipele Minaur Baia Mare, respectiv HCDS Constanta, la Turneul Final Four de la Constanta.

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- SCM Politehnica se intoarce cu toate punctele din Moldova. Handbalistii alb-violeti au invins-o in deplasare pe CSM Bacau, formatie cu care a facut schimb de locuri dupa rezultatul direct: 30-25! Poli a dominat de la un capat la altul meciul de azi. La pauza avansul a fost tot de cinci goluri iar avansul…