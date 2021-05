Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a fost invinsa azi de Dinamo in runda a 29-a a Ligii Zimbrilor. A fost 28-22 pentru bucuresteni chiar in sala acestora, locatia in care alb-violetii disputa ultimul turneu de campionat al editiei curente. Daca in urma cu doua zile alb-violetii au invins tot in sala „Dinamo” pe Fagaras…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- SCM Politehnica a castigat primul meci disputat in sala „Dinamo” pe final de sezon. Handbalistii alb-violeti s-au impus cu 31-29 in fata celor de la CSM Fagaras si pastreaza sanse teoretice la clasarea in primele opt echipe ale campionatului. Prima repriza s-a incheiat la egalitate, scor 16-16, dupa…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- SCM Politehnica a inceput cu dreptul seria de jocuri consecutive pe care le va disputa la Cluj-Napoca. Handbalistii alb-violeti au trecut fara probleme de cealalta banateana din elita, CSM Resita, scor 32-21. Jocul din Sala Babes Bolyai nu a inceput rau pentru resiteni, care au condus in primele minute.…

- Alb-violetii au disputat un al doilea amical dupa inceperea campionatului. Daca inainte de deplasarea la Slobozia s-au testat cu Dumbravita, astazi pe „Stiinta” a fost randul celor de la Soimii Lipova sa fie invinsi la doua goluri diferenta, scor 2-0. ASU Politehnica a utilizat azi mai multi tineri,…

- Volei Alba Blaj si-a pastrat trofeul Cupei Romaniei la volei feminin.In finala disputata duminica, la Cluj-Napoca, Volei Alba Blaj a invins cu scorul de 3-0 (25-13, 25-22, 25-19) pe Dinamo, la capatul unui joc controlat de la un capat la la celalalt.Bojana Milenkovic, cu 17 puncte, a fost cea mai […]…