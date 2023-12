SCM Politehnica şi-a încheiat anul fără strălucire, cu un eşec la Focşani SCM Politehnica si-a continuat parcursul modest din campionat. Handbalistii alb-violeti au cedat in aceasta seara, scor 28-30 (11-20), pe terenul celor de la CSM Focsani 2007 si vor ierna in partea inferioara a clasamentului. Timisorenii au fost condusi la pauza la o diferenta foarte mare si au incercat sa revina, in van, pe tabela in […] Articolul SCM Politehnica si-a incheiat anul fara stralucire, cu un esec la Focsani a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

