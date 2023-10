Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii alb-violeti nu se regasesc nici in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a condus oarecum surprinzator pe terenul lui HC Buzau, cu 12-11 la pauza, dar gazdele s-au impus categoric iar la final diferenta a fost de sase goluri in favoarea lor: 29-23. Deplasarea din etapa cu numarul…

- SCM Politehnica a obtinut prima victorie stagionala in editia 2023-24. Handbalistii alb-violeti si-au luat revansa pentru ultimele rezultate negative si s-a impus, la limita, in fata Stelei, scor 28-27. Ieri, in sala „Constantin Jude”, „cuplajul” timisorean de pe parchet a inceput cu victoria lui Poli…

- Saptamana trecuta a pornit la drum un nou sezon din cadrul Ligii Zimbrilor. Primul meci s-a jucat miercuri la Sighișoara, unde Constanța s-a impus in fața nou-promovatei, scor 25-24. Duminica s-au jucat cinci din restul partidelor. Dinamo s-a impus in fața celor de la Minaur Baia Mare, in primul derby…

- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- Cu zambetele pe buze și plini de curiozitate și entuziasm, membrii familiei Andradei Tache au sosit in Romania, de la cel mai mic la cel mai mare, dornici sa iși cunoasca rudele și sa descopere locațiile turistice importante din jurul Buzaului. Andrada și-a luat și parinții și au mers la piscina, la…

- La data de 09 august 2023, in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Valea Sarii au fost sesizați de catre un barbat din comuna cu privire la faptul ca fiica lui, BOTEZATU ANDREEA, in varsta de 14 ani, a plecat de la domiciliu in cursul serii de 08 august 2023 (18.00 – […] Articolul…

- SCM Politehnica a incheiat pe locul 3 turneul de la Baia Mare dupa ce a invins in finala mica nou promovata din Sighisoara, scor 34-26 (17-13). Ieri, in primul amical al verii, alb-violetii au fost invinsi de Potaissa Turda, scor 31-34 (17-15). Patrulaterul baimarean a fost castigat de gazdele de la…

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…