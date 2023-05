SCM Politehnica s-a salvat de la retrogradare după un start de baraj cu două victorii SCM Politehnica s-a salvat de la retrogradare dupa ce a obtinut doua victorii in doua zile la Alexandria, in turneul de promovare/mentinere in elita handbalului intern. Ieri, alb-violetii au invins gazda din Teleorman iar astazi au trecut de formatia din Fagaras, scor 36-28, ambele adversare fiind divizionarele secunde calificare la baraj. Ieri, in prima zi […] Articolul SCM Politehnica s-a salvat de la retrogradare dupa un start de baraj cu doua victorii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

