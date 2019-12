Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handball HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana Romaniei din sezonul trecut al Ligii Nationale, s a calificat astazi in turneul Final Four al Cupei Romaniei.Trupa de pe litoral a intalnit in sferturi, in deplasare, CSM Alexandria, echipa din esalonul secund, Divizia A, de care…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- Atat baschetbalisii de la SCM Timisoara, cat si handbalistii de la SCM Politehnica au obtinut accesul in sferturile de finala ale competitiei K.O. De asemenea, in mod inedit, pentru ambele urmeaza in campionat confruntari acasa cu formatiile CSA Steaua. Elevii lui Pero Milosevic vor intalni in Cupa…

- SCM Timisoara isi continua parcursul in Cupa Romaniei, competitie in care a trecut de CSM Galati in turul II. Dupa ce s-au impus in deplasare cu 94-76, in aceasta seara „leii” au castigat mai usor decat o arata scorul (si) in propriul fief, cu 93-85. „Leii” nu au avut mari probleme nici in meciul 2…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…

- ASU Politehnica nu a revenit cu mana goala din periplul de peste Carpati: Ploiesti+Buzau. Alb-violetii au invins azi cu 1-0 pe terenul celor de la SCM Gloria Buzau, jocul restanta din etapa a 11-a. Victorie in urma careia alb-violetii au parasit locurile retrogradabile. Singurul gol al partidei a fost…

Marți la 16:30 s-au jucat primele meciuri din Cupa Romaniei, din faza 16-imilor. Cel mai interesant duel s-a jucat la Arad, intre UTA Arad și Dinamo București. "Cainii" au fost favoriți, și-au pastrat statutul și s-au calificat in urmatoarea etapa, dupa o victorie cu 3-1.