SCM Politehnica ratează următoarea deplasare din campionat. Numărul jucătorilor cu covid s-a dublat Situatia epidemiologica de la clubul de handbal alb-violet nu s-a imbunatatit, ba dimpotriva, s-a complicat. Dupa ce saptamana trecuta au fost depistati doi jucatori pozitivi la COVID-19, SCM Politehnica nu a primit vesti bune in zilele care au urmat „alarmei” medicale. Numarul celor infectati cu noul coronavirus a ajuns la patru si timisorenii nu au […] Articolul SCM Politehnica rateaza urmatoarea deplasare din campionat. Numarul jucatorilor cu covid s-a dublat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

