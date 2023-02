Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ivan trece cu siguranța prin cea mai buna forma din acest sezon! Atacantul a punctat superb in victoria Universitații Craiova cu CFR Cluj, scor 2-0. Derby-ul de la Craiova, de sambata, se indrepta spre un rezultat de egalitate, insa Andrei Ivan a dat lovitura in repriza secunda. Cimpanu i-a mișcat…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au caștigat extrem de greu disputa de la Baia Mare, contra formațiie din localitate, scor 3-2 (25-22, 25-20, 22-25, 20-25, 15-10), dar continua sa ramana, astfel, in coasta primelor trei clasate din Divizia A1. Partida a contat pentru a 16-a din Divizia A1. Alb-albaștrii…

- Etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin a fost marcata de victoria foarte clara obținuta de CSM Targoviște pe terenul ocupantei locului secund, Dinamo, și de coșmarul trait pe drumul spre Bacau de jucatoarele de la CSO Voluntari din cauza caderilor de zapada. La București, duminica, Dinamo, ocupanta…

- Dragoș Bon, interimarul de la CS Universitatea Craiova, a vorbit despre victoria echipei sale impotriva Chindiei, 3-0, in etapa 21 din Superliga. Bon, antrenor interimar dupa plecarea lui Mirel Radoi, spera sa ramana in cadrul clubului și in mandatul viitorul antrenor. „Dupa golul doi am avut o perioada…

- Ceremonii in fața unei statui care elogiaza comunismul și victoria stalinista din Al Doilea Razboi Mondial, copii ținuți in ger ca sa defileze, parada cu mai multe vehicule MAI decat militare, așa a aratat Ziua Naționala organizata la Constanța, la 1 Decembrie. Festivitatea a inceput cu slujba ținuta…

- Și nu doar ca l-a escaladat, dar l-a și rasturnat! Sambata, in etapa a 14-a din Liga a III-a „CSMeii” lui Cristi Popovici s-au impus cu 5-3 pe terenul Ceahlaului Piatra Neamț, consolidandu-și locul 2 in Seria 1 și complicand speranțele nemțenilor la play-off. Gazdele au inceput ca din pușca, au condus…

- Rezultat departe de a fi ideal pentru handbalistii alb-violeti pe teren propriu. Aflata in continuare pe antepenultima pozitie, SCM Politehnica a avut parte si de mult dramatism in jocul de acasa cu CSM Bacau, joc incheiat cu scorul de 35-35, dupa ce moldovenii au egalat in final. Poli avea mare nevoie…