- SCM Politehnica a disputat azi primul joc de verificare pentru pregatirea stagiunii 2022-23 a elitei la handbal masculin. Adversarul alb-violetilor a fost rivala din Baia Mare – Minaur, astfel ca a rezultat si un duel destul de spectaculos, castigat la limita de gazdele banatene, scor 31-30 (13-16).…

- sursa foto: reporterbuzoian.ro Accident grav in aceasta dimineața pe DN2E85, in afara localitații Podgoria, județul Buzau. O fata de 15 ani, din Vrancea, a murit pe loc dupa ce mașina in care se afla, condusa de un baiat de aceeași varsta, tot din Vrancea, s-a rasturnat. Tinerii se indreptau cu viteza,…

- Articolul VIDEO Fantana in care a murit o batrana, sfințita de ziua Sfantului Ilie. In vreme de seceta, este mare nevoie de apa ei se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zeci de sateni s-au strans, miercuri, la marginea satului Smeeni, in jurul singurei fantani care avea apa buna de baut pana in…

- Pompieri din Vrancea si Buzau intervin cu mai multe autospeciale la Sihlea, in judetul Vrancea, pentru stingerea unui incendiu care a afectat peste 50 de hectare de vegetatie uscata si padure, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, conform AGERPRES. „Astazi, in jurul…

- Articolul VIDEO Zece mii de turiști s-au distrat sambata seara la Sarata Monteoru, cu celebrii Zdob și Zdub și Orchestra fraților Advahov se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Zece mii de turiști prezenți in stațiunea buzoiana Sarata Monteoru s-au distrat, sambata seara, impreuna cu celebrii Zdob…

- Sorana Cirstea (locul 26 WTA) s-a calificat in turul doi la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa victoria in fața germancei Tatjana Maria (locul 105 WTA), scor 6-3, 6-3. Meciul a durat o ora și patru minute. In setul doi, Sorana Cirstea a revenit de […] Articolul SORANA CIRSTEA,…

- SCM Politehnica a obtinut primul succes timisorean din acest weekend in judetul Brasov. La Ghimbav, locatia turneului de baraj de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor, a fost 36-27 (16-15) cu CSM Sighisoara, dupa o prima repriza echilibrata. Alb-violetii s-au impus clar dupa pauza. Ei au un maraton…

- Handbal SUCCES… CSM Vaslui a urcat pe locul 7 in Liga Zimbrilor la handbal masculin, dupa ce a invins CSM Bucuresti, scor 30-27 (15-16), in penultima etapa a campionatului. In ultima etapa, handbalistii vasluieni vor juca, in deplasare, cu HC Buzau, miercuri, 18 mai. Dupa un meci frumos, animat, cu…