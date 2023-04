SCM Politehnica nu scapă de emoţii după ce a pierdut duelul de şase puncte de la Vaslui Foarte probabil, SCM Politehnica va incheia si acest sezon in zona locurilor de baraj pentru ramanerea in elita. Handbalistii alb-violeti, cu cateva absente importante, au cedat ieri pe terenul moldovenilro de la CSM Vaslui, o contracandidata din clasament, scor 27-29. Poli a fost condusa cu doua goluri si la pauza: 14-16, dupa un start echilibrat, […] Articolul SCM Politehnica nu scapa de emotii dupa ce a pierdut duelul de sase puncte de la Vaslui a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

