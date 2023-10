Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut prima victorie stagionala in editia 2023-24. Handbalistii alb-violeti si-au luat revansa pentru ultimele rezultate negative si s-a impus, la limita, in fata Stelei, scor 28-27. Ieri, in sala „Constantin Jude”, „cuplajul” timisorean de pe parchet a inceput cu victoria lui Poli…

- SCM Politehnica a cedat din nou punctele in finalul unui meci din elita. Handbalistii alb-violeti au avut meciul din Bucovina cu CSU din Suceava in mana, dar a incasat golul care i-a cauzat o noua infrangere, la ultima faza, scor 34-35. Timisorenii au dominat si au condus de-a lungul jocului, avand…

- SCM Politehnica a remizat azi in runda a doua a Ligii Nationale la handbal masculin, scor 24-24, pe terenul celor de la CSM Bacau. Alb-violetii nu au reusit sa profite de ultimul atac avut in Moldova pentru a pleca acasa cu toate punctele. Jocul a fost foarte strans cu bacauanii, care obtinusera un…

- GREU… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui va evolua in deplasare și in etapa a doua a Ligii Zimbrilor. Trupa pregatita de Raul Fotonea va intalni, sambata, 2 septembrie, de la ora 17:00, pe CSA Steaua București. Duelul dintre Steaua București și CSM Vaslui nu avea stabilita ora de desfașurare a…

- SCM Politehnica nu a avut startul dorit acasa cu CSM Focsani. A fost 28-29 ieri dupa ce oaspetii au condus mai clar la pauza (11-14). Sadoveac și Chira au marcat primele doua goluri ale partidei. Poli a condus si cu 4-2, dar apoi oaspetii au preluat conducerea. CSM Focsani s-a distantat inaintea pauzei,…

- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- TESTE… Echip masculina de handbal a CSM Vaslui s-a clasat pe locul trei la Cupa Municipiului Bacau, competiție care s-a desfașurat la sfarșitul saptamanii trecute. Handbaliștii noștri au inregistrat urmatoarele rezultate: 26-27 cu HC Buzau, 29-35 cu CSM Bacau și 31-25 cu CSM Fagaraș. In primul meci…

- SCM Politehnica a sunat adunarea ieri seara pe arena „Stiinta”. Handbalistii alb-violeti spera la un sezon fara emotii dupa doua stagiuni la rand in care s-au salvat de la retrogradare via baraj iar antrenorul Mihai Rohozneanu e optimist in contextul celor doua intariri din lot. De azi handbalistii…