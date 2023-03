Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul fotbalist francez Just Fontaine a murit la varsta de 89 de ani. El ramane deținatorul recordului pentru cele mai multe goluri marcate vreodata la o singura Cupa Mondiala: a marcat de 13 ori in șase meciuri pentru Les Bleus la turneul din 1958. Legenda fotbalului francez, Just Fontaine, a…

- SCM Politehnica nu a reușit sa lege și o a patra victorie la rand in duelurile oficiale. Alb-violeții au cedat, scor 26-29, ieri seara, pe teren propriu, cu CSM Focșani, și au revenit pe loc de baraj de supraviețuire. Meciul a fost echilibrat in prima parte, Poli a și condus cu 13-12 pe finalul reprizei,…

- CSA Steaua Bucuresti si CS Dinamo Bucuresti au obtinut victorii, sambata, in etapa a 20 a Diviziei A1 la volei masculin si continua astfel duelul la distanta pentru primul loc, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- SCM Politehnica a reușit sa lege trei succese in jocurile oficiale din 2023 și sa scape, cel puțin temporar, de locurile care duc la barajul de supraviețuire. Alb-violeții s-au impus nu fara greutați, pe terenul penultimei clasate, CSM Odoheiu Secuiesc, scor 28-25 (15-15). Gazdele au condus cu doua…

- SCM Politehnica a suferit ieri seara un nou esec drastic cu Dinamo in Liga Nationala de handbal masculin. Formatia din Champions League a dat impresia ca nici nu a fortat pentru a castiga. S-a incheiat 35-24 (17-11) pentru oaspeti, care se pregatesc pentru un duel european cu Porto. Intr-o sala destul…

- SCM Politehnica a disputat, la Turda, cu colega de esalon Potaissa, ultimele jocuri amicale inainte de reluarea campionatului. Ieri, scorul a fost 33-33, in timp ce astazi gazdele din Ardeal s-au impus cu 31-26. Pentru banateni urmeaza importanul meci cu Dinamo de pe teren propriu. Vineri. timisorenii…

- Potaissa Turda și Poli Timișoara au terminat la egalitate, scor 33-33, primul meci dintre amical dintre cele doua echipe. Turda a marcat primele doua goluri ale intalnirii, insa Politehnica a reușit rapid sa egaleze. Timișorenii au continuat jocul bun, și ajutați de poarta, au reușit sa se distanțeze,…

- Primul antrenament din noul an, de dimineata, a fost in sala de forta, apoi jucatorii lui Mihai Rohozneanu s-au pregatit in sala „Constantin Jude”. „Partea a doua va fi cu siguranța mai buna decat prima jumatate. Eu am ambiția sa facem mai multe puncte decat cele adunate in sezonul de toamna și cu gandul…