Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica are parte de un meci extrem de dificil maine, in campionat. Alb-violetii joaca in fieful campioanei Dinamo Bucuresti intr-un joc televizat. Meciul din sala „Dinamo” deschide runda a 3-a a primei ligi. Dinamo, care participa in Liga Campionilor si au joc pe 15 septembrie cu Magdeburg…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a obținut o victorie istorica in fața formației Dinamo București, in a patra etapa din Liga 2. Partida dintre Dinamo și Unirea Dej s-a disputat astazi, cu incepere de la ora 11, pe Stadionul Clinceni. Uniriștii au deschis scorul in minutul 31. Alex Pop a profitat de o greșeala…

- SCM Politehnica a pierdut primul joc din noul sezon. Handbalistii alb-violeti au disputat mai repede partida din deplasare cu Potaissa Turda, in conditiile in care pentru ardeleni urmeaza un joc in eurocupe. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii Zimbrilor cu 27-24 (12-9). Gazdele au preluat initiativa…

- Terenul cu nisip din Piața Unirii a fost locul unde sambata, 6 august, copii de la patru echipe au jucat, fiecare cat și cum a putut, fotbal in Trofeul ”Boehma Magic Park”. Importanta nu a fost competiția, importante nu au fost scorurile, ci joaca pe nisip, in toiul verii, urmata de o baie racoritoare.…

- SCM Politehnica a disputat azi primul joc de verificare pentru pregatirea stagiunii 2022-23 a elitei la handbal masculin. Adversarul alb-violetilor a fost rivala din Baia Mare – Minaur, astfel ca a rezultat si un duel destul de spectaculos, castigat la limita de gazdele banatene, scor 31-30 (13-16).…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- SCM Politehnica are planul pentru reluarea pregatirilor. Alb-violetii reiau pregatirile in 18 iulie si au cateva teste interesante in vara, inclusiv cu rivalele Minaur Baia Mare, Dinamo Bucuresti, dar si o „dubla” cu maghiarii de la Veszprem. Alb-violeții vor avea aproape șase saptamani la dispoziție…