- Cu toții am auzit despre chihlimbarul de la Colți, iar cele doua nume au ajuns sa fie inseparabile. Printre numeroasele lucruri care fac Buzaul unic in țara sau chiar in lume, se poate enumera și faptul ca la Colți a fost singura exploatare de chihlimbar din țara, dar și ca avem un tip de chihlimbar…

- Doar patru candidați au optat pentru doua din cele 10 posturi scoase la concurs in ianuarie, iar cea mai aractiva pare sa fi fost Ortopedia. Buzaul se numara printre județele care au angajat cei mai mulți medici in ultimul an, dar cu toate acestea Spitalul Județean de Urgența duce in continuare lipsa…

- Teatrul "Calutul de Mareldquo; a anuntat programul pentru perioada17.01.2022 ndash; 23.01.2022 Nota: incepand din saptamana 10.01 16.01.2022, Teatrul "Calutul de Mare" functioneaza cu o capacitate a salii de doar 30 VINERI, 21 ianuarie 2022, ORA 18.30ALICE IN TARA OGLINZILOR, dupa Lewis Carroll durata…

- Aflați in obiectiv- locul 9- handbaliștii CSM Bacau nu sunt in grafic, in schimb, cu salariile: intra in a treia luna fara bani luați. Chiar daca 2021 a fost un an in care clubul a fost finanțat cu 1.200.000 lei in minus, directorul CSM Bacau, Adrian Gavriliu este convins ca restanțele salariale vor…

- SCM Politehnica nu a reusit sa provoace o surpriza la malul marii, la debutul antrenorului Buricea pe banca gazdelor de la Dobrogea Sud. Constantenii s-au impus cu 26-21 la capatul unui duel pe care l-au dominat si care a pus capat unui tur de cosmar in Liga Zimbrilor pentru banateni. Jocul a fost mai…

- Buzaul este prezent la Roma, de Ziua Naționala a Romaniei, cu o expoziție de excepție de arta contemporana, care a avut vernisajul pe 17 noiembrie. Expoziția „Metamorfoze plastice” a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania – filiala Buzau va fi deschisa publicului pana in data de 4 decembrie. „Noi suntem…

- Dumnezeu a inzestrat-o cu un talent pe care l-a descoperit din frageda copilarie, și anume cantatul. A urcat prima data pe scena la varsta de 6 ani și, de atunci, a ramas in „lumina reflectoarelor”, incantand oamenii cu vocea ei. Carmen Mustața este o tanara vranceanca originara din Țifești, membra…

- SCM Politehnica a invins in runda a X-a a campionatului formatia CSM Bacau. Alb-violetii au reusit un numar record de goluri in meciurile oficiale ale echipei in acest sezon, impunandu-se cu 37-32. Un alt record, de aceasta data personal, a fost izbutit de golgheterul Marius Sadoveac, autor a 18 goluri…