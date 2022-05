Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut primul succes timisorean din acest weekend in judetul Brasov. La Ghimbav, locatia turneului de baraj de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor, a fost 36-27 (16-15) cu CSM Sighisoara, dupa o prima repriza echilibrata. Alb-violetii s-au impus clar dupa pauza. Ei au un maraton…

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- Handbalistii alb-violeti au disputat doua jocuri amicale in pauza de la partidele oficiale. Dupa ce au trecut la pas de „U” Cluj, astazi timisorenii au obtinut un succes notabil, la mult mai bine clasata Potaissa Turda, meci castigat de SCM Politehnica, scor 35-33. Rezultatul de la Turda poate fi important…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…

- SCM Politehnica a cedat, cum era de asteptat, pe terenul liderului si detinatoarei titlului Dinamo Bucuresti. Alb-violetii au meritul ca au luptat pana la final si diferenta dintre ei si adversara recenta a Barcelonei a fost de doar doua „lungimi”, scor 27-29. Prima parte a fost chiar echilibrata in…