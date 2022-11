Stiri pe aceeasi tema

- Infrangere și in etapa cu numarul 12 din Liga Zimbrilor pentru baieții in alb-violet, care se intorc fara punct de la Constanța. Poli a pierdut in fața echipei de handbal la malul marii cu 26-31. Este a noua infrangere pentru banațeni, care au doar trei victorii in acest sezon, mult sub potențialul…

- Liga Zimbrilor a ajuns la etapa a X-a, care programeaza pentru handbaliștii de la SCM Politehnica Timișoara o deplasare in București. Alb-violeții vor infrunta CSM București, vineri, la ora 17.00, la sala Apollo. Bucureștenii se afla pe locul al cincilea, cu 18 puncte, in vreme ce formația alb-violeta…

- Etapa a VIII-a a Ligii Zimbrilor programeaza pentru handbaliștii alb-violeți un meci la Oradea. Partida CSM Oradea - SCM Politehnica Timișoara se joaca luni, 24 octombrie, ora 18, la arena Antonio Alexe.

- Victorie categorica pentru echipa de handbal CSM Constanta in etapa a 8-a din Liga Zimbrilor, cu doua reprize caștigate la 5, respectiv 4 goluri diferența in fata celor de la CSM Bacau. Doar primele 20 de minute au fost echilibrate, apoi handbaliștii antrenați de George Buricea au preluat definitiv…

- SCM Politehnica Timisoara pare sa aiba un nou sezon greu in elita. Dupa salvarea la retrogradare dupa baraj in stagiunea trecuta, alb-violetii au inceput editia 2022-23 cu doar o victorie in primele patru jocuri. Astazi a venit o infrangere mai usturatoare in Bucovina, cu un adversar care trebuia sa…

- Echipa de handbal alb-violeta a obtinut pana la urma victoria in runda 2. Dupa esecul de la Turda, SCM Politehnica s-a impus in prima partida de pe teren propriu, in compania celor de la HC Buzau, scor 32-30. Cu aproape zece minute inainte de final oaspetii aveau patru goluri avantaj! Timisorenii au…

- Deoarece Potaissa Turda va juca in weekend in cupele europene, SCM Politehnica Timisoara incepe mai repede Liga Zimbrilor. Meciul din prima etapa se disputa maine in Ardeal. SCM Poli a incheiat seria meciurilor de pregatire cu cele doua victorii de la Cupa Poli 75 și va pleca la orele pranzului spre…