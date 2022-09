Stiri pe aceeasi tema

- Cu un joc rapid și eficient in atac și cu portarul Darius Makaria providențial intre buturi, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava a caștigat fara emoții, cu 34-25, meciul de pe teren propriu, cu Politehnica Timișoara, din etapa a IV-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Handbaliștii ...

- SCM Politehnica a pierdut primul joc din noul sezon. Handbalistii alb-violeti au disputat mai repede partida din deplasare cu Potaissa Turda, in conditiile in care pentru ardeleni urmeaza un joc in eurocupe. Gazdele s-au impus in prima etapa a Ligii Zimbrilor cu 27-24 (12-9). Gazdele au preluat initiativa…

- SCM Politehnica Timisoara a „retinut” trofeul competitiei traditionale pe care o organizeaza in sala „Constantin Jude”. Editia speciala prin care s-au marcat 75 de ani de la infiintarea sectiei de handbal le-a adus alb-violetilor in finala mare gruparea sarba Metaloplastika Sabac, pe care au depasit-o…

- Dupa multe luni de incertitudine, Sticla Arieșul Turda a primit și vestea cea mare: va continua in liga a treia. FRF a aprobat in ședința Comitetului Executiv de azi, cu unanimitate de voturi, inlocuirea clubului CS Pandurii Lignitul Targu Jiu de catre Sticla Arieșul Turda. De abia acum incepe lupta…

- TEST… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui a fost invinsa, la sfarșitul saptamanii trecute, in deplasare, de CSM Focșani, scor 28-31, in primul meci amical al verii. Handbaliștii vasluieni au fost conduși de pe banca de secundul Sebastian Hagiu, principalul Bogdan Pralea participand la o acțiune…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” s-a aflat printre unitațile carora le-au fost repartizate zece autospeciale de stingere, cu capacitatea de 10.000 de litri apa, alaturi de ISU Argeș, ISU Bacau, ISU Botoșani, ISU Brașov, ISU Giurgiu, ISU Neamt, ISU Teleorman, ISU SMURD Salaj și…

- Politehnica Timisoara a mai efectuat un transfer. La capitolul sosiri e de aceasta data o fata foarte cunoscuta suporterilor. In alb-violet revenind fundasul dreapta Calin Jurj. Oradeanul a semnat pe doi ani de zile cu Politehnica dupa ce plecase de aici chiar din cauza contractului. La schimbarea societatii…