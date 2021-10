Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliști de la SCM Politehnica Timișoara au meci cu una dintre echipele care s-a aflat constant, in ultimele sezoane, in „careul de ași” al Ligii Zimbrilor, Potaissa Turda. Jocul va avea loc duminica, 10 octombrie, de la ora 15,30, la sala Constantin Jude, cu accesul publicului permis, in condițiile…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- Echipa de handbal masculin CS Minaur a suferit o infrangere usturatoare in primul meci oficial al sezonului. Minauriștii au fost invinși de Dinamo București, scor 33-17, intr-un meci in care dinamoviștii au condus ostilitațile de la un capat la altul al partidei. La CS Minaur pivotul ucrainean Serhii…

- SCM Politehnica a cedat in toate cele trei partide jucate in acest weekend in cadrul turneului de pregatire din nord-vestul țarii. Vineri, alb-violetii au fost depasiti la limita de Potaissa Turda, scor 29-30, ieri elevii lui Atilla Horvath au cedat, scor 24-30 in fata gazdelor de la Minaur Baia Mare,…

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…

- SCM Politehnica reia cu ocazia pregatirii stagiunii 2021-22 traditia „Cupei Poli”, pe care clubul alb-violet o organizeaza in sala „Constantin Jude”. Printre numele asteptat pe Bega la finele verii se numara si o forta a handbalului european, trupa maghiara KC Veszprem, finalista a Ligii Campionilor…

- ASU Politehnica a trecut granita in aceasta dimineata, in Banatul sarbesc, pentru un amical cu OFK Kikinda, grupare pe care a mai intalnit-o in urma cu opt ani. Gazdele, promovate recent in esalonul tert al tarii vecine, s-au impus cu 2-0 prin golurile lui Pavlovic si Morovic. La meciul de pe stadionul…

- SCM Politehnica a sunat azi adunarea in sala „Constantin Jude” cu jucatorii transferati in aceasta vara. Alb-violetii au ajuns la patru sosiri, toate „romanesti”. Asa cum a subliniat noul „secund” Sorin Sarandan echipa nu va avea dupa foarte multi ani niciun jucator strain in noul sezon. Iar „principalul”…