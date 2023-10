Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, pe parchetul puternicei Potaissa Turda. A fost 29-42 in deplasarea din runda a 9-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Timisorenii au fost lipsiti in continuare de Cristian Fenici și Bogdan Baican, accidentați. Portarul Tomislav Stojkovic a tinut-o…

- SCM Politehnica nu a reusit sa puna probleme campioanei CS Dinamo Bucuresti nici in duelul de azi din sala „Constantin Jude”. Dupa succesul datator de sperante cu Steaua, handbalistii alb-violeti au fost depasiti clar de alb-rosii, scor 21-35 (11-23). SCM Poli a tinut ritmul doar in primele minute,…

- SCM Politehnica a cedat din nou punctele in finalul unui meci din elita. Handbalistii alb-violeti au avut meciul din Bucovina cu CSU din Suceava in mana, dar a incasat golul care i-a cauzat o noua infrangere, la ultima faza, scor 34-35. Timisorenii au dominat si au condus de-a lungul jocului, avand…

- SCM Politehnica a remizat azi in runda a doua a Ligii Nationale la handbal masculin, scor 24-24, pe terenul celor de la CSM Bacau. Alb-violetii nu au reusit sa profite de ultimul atac avut in Moldova pentru a pleca acasa cu toate punctele. Jocul a fost foarte strans cu bacauanii, care obtinusera un…

- CSM Bacau a invins-o pe CSU din Suceava cu scorul de 32-29 (14-13), luni seara, in deplasare, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale de handbal masculin. Cei mai buni marcatori ai invingatorilor au fost Bogdan Serhel (9 goluri), Sajad Esteki (8), Oleksi Gancev (5) si Gabriel Bujor (5). Portarul…

- SCM Politehnica disputa duminica, de la ora 17, primul joc din noul sezon al Ligii Nationale. Handbalistii alb-violeti primesc in sala „Constantin Jude” vizita formatiei din Focsani. Va fi primul eveniment sportiv dupa ultimele lucrari la parchetul batranei arene. „Am adunat informații despre echipa…

- FR Rugby a anuntat in sfarsit cum va arata faza a doua a Ligii Nationale, o gaselnita sub forma a trei grupe pentru mai multe meciuri in timp ce jucatorii selectionabili pentru Mondial se pregatesc cu lotul national. SCM USV Timisoara va sta in prima etapa, programata pe 12 august. Partidele din grupe…

- SCM Politehnica a incheiat pe locul 3 turneul de la Baia Mare dupa ce a invins in finala mica nou promovata din Sighisoara, scor 34-26 (17-13). Ieri, in primul amical al verii, alb-violetii au fost invinsi de Potaissa Turda, scor 31-34 (17-15). Patrulaterul baimarean a fost castigat de gazdele de la…