SCM Politehnica a pierdut la scor pe terenul lui CSM Bucureşti SCM Politehnica a pierdut la scor pe terenul lui CSM Bucuresti, scor 22-31 (12-14), in etapa a X-a a primului esalon. In prima parte jocul a fost mai echilibrat, in minutul 27 doua goluri marca Sadoveac au apropiat-o pe Poli la un singur gol (10-11), dar gazdele au intrat la cabine cu +2 (14-12). Balanta […] Articolul SCM Politehnica a pierdut la scor pe terenul lui CSM Bucuresti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

