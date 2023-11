SCM Politehnica a pierdut la Constanţa. Handbaliştii alb-violeţi au ţinut pasul doar o repriză în Dobrogea SCM Politehnica a pierdut, conform calculelor hartiei, in deplasarea din Dobrogea. Gazdele de la CSM Constanta s-au impus cu 33-28 (17-15) dupa ce prima parte a jocului a fost mai echilibrata. La pauza a fost doar o diferenta de doua goluri intre cele doua formatii. Timisorenii au mers cap la cap cu dobrogenii pana in minutul 22 (11-12). […] Articolul SCM Politehnica a pierdut la Constanta. Handbalistii alb-violeti au tinut pasul doar o repriza in Dobrogea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

