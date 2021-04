Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a trait timp de o ora cu iluzia unei victorii mari in fata Rapidului, cea mai in forma echipa din „B”. Alb-violetii au deschis scorul prin Alin Ignea si au condus la pauza, dar s-a incheiat 1-2 dupa un penalty discutabil si un gol incasat imediat in prelungiri. Cu un sistem inedit, in…

- Stadion: Nicolae Dobrin (Pitesti). Fara spectatori.Au marcat: Malele ’55 (penalti), ’88 si Nastasie ’77/ Dumitrascu ’30.FC Arges: Greab – Tofan, Maric, Turda, Musat – Meza Colli, Honciu – Grecu (Nastasie ’46), Palic (Deslandes ’89), Dumitru (Draghici ’90+1) – Malele (Mediop ’90+2). Antrenor: Andrei…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- SCM Politehnica a inceput cu dreptul seria de jocuri consecutive pe care le va disputa la Cluj-Napoca. Handbalistii alb-violeti au trecut fara probleme de cealalta banateana din elita, CSM Resita, scor 32-21. Jocul din Sala Babes Bolyai nu a inceput rau pentru resiteni, care au condus in primele minute.…

- Echipele de handbal a Clubului Sportiv Minaur Baia Mare merg bine in cupele europene. Fetele, principala favorita la castigarea EHF European League, au terminat Grupa C pe prima pozitie, cu 10 puncte, ultimele doua jocuri, dubla cu Thuringer HC, fiind adjudecate la „masa verde”. Baietii s-au calificat…

- Alb-violetii au obtinut o victorie importanta in lupta pentru accederea in play-off-ul Ligii 2 in primul rand. Daca in Cupa, ASU Politehnica a fost eliminata de Astra, in campionat elevii lui Dan Alexa si-au aratat forta in fata Gloriei Buzau, care a fost depasita cu 2-0 pe „Dan Paltinisanu”. Misiunea…

- SCM Politehnica a incheiat turneul covasnean de la inceput de februarie cu o victorie. Dupa ce ieri a remizat cu puternica trupa din Turda, alb-violetii nu au mai avut azi emotii pe final cu CSM Vaslui, scor 31-26. Alb-violetii au facut o prima repriza solida si au condus cu cinci goluri in minutul…