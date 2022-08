SCM Politehnica a pierdut ambele teste din deplasare cu maghiarii de la Veszprem SCM Politehnica a disputat in weekend o „dubla” amicala in fief-ul maghiarilor de la VKKFT Veszprem. Ambele jocuri au fost pierdute, cu 37-40 vineri, respectiv 29-31 ieri. Primul joc a fost pierdut vineri de alb-violeti, scor 37-40, dupa ce pana la pauza se marcasera deja 42 de goluri, cate 21 de fiecare parte! In acest […] Articolul SCM Politehnica a pierdut ambele teste din deplasare cu maghiarii de la Veszprem a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

