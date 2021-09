Stiri pe aceeasi tema

- FC Buzau merge din victorie in victorie, a cincea la rand – doua in Cupa Romaniei si trei in campionat! Duminica, la Iasi, in etapa a 6-a a Ligii a 2-a, echipa buzoiana a invins-o pe Politehnica cu 1-0, gratie golului marcat de camerunezul Serge Ekollo, in minutul 78. Misiunea buzoienilor, care au dominat…

- Handbaliștii de la CSU din Suceava au inceput cum nu se poate mai bine noul sezon din Liga Zimbrilor. Elevii antrenați de Petru Ghervan și Adrian Chiruț au invins pe terenul celor de la U Cluj, o echipa nou promovata, scor 37-28, dupa un meci in care s-au marcat multe goluri. Partida a inceput sub…

- Handbaliștii de la CSU din Suceava se pregatesc intens in aceste zile pentru ediția de campionat 2021-2022 a Ligii Zimbrilor, care va debuta pe data de 29 august. „Universitarii" au deja o luna de cand au reluat antrenamentele, iar pe langa ședințele de pregatire fizica și ...

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…

- Formația CSU din Suceava, singura echipa de club din județul nostru care activeaza intr-un eșalon de elita al sportului romanesc, va disputa saptamana aceasta primele doua meciuri test din cadrul programului de pregatire pentru sezonul viitor al Ligii Zimbrilor. Echipa antrenata de Petru Ghervan, ...

- Reunirea lotului gruparii CSU din Suceava, in perspectiva demararii pregatirilor pentru ediția viitoare de campionat a Ligii Zimbrilor, a avut loc luni, la Liceul cu Program Sportiv. La primul antrenament au ajuns 19 din cei 22 de jucatori pe care antrenorii Petru Ghervan, Adrian Chiruț, Bogdan ...

- Gruparea CSU din Suceava va incepe pregatirile pentru viitorul sezon al Ligii Zimbrilor, luni, la ora 11.00, in sala „Dumitru Bernicu", de la Liceul cu Program Sportiv. Ultimii nou sosiți sub comanda antrenorilor Petru Ghervan, Adrian Chiruț, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei sunt ...

- SCM Politehnica si-a aflat azi programul din viitoarea stagiune a primului esalon (2021-22). Handbalistii alb-violeti au primul meci programat pe teren propriu, cu CSM Focsani 2007, joc urmat de o deplasare la Odorheiu Secuiesc. In rundele 7 si 8 alb-violetii au doua dueluri dificile cu trupele bucurestene,…