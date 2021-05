Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a ramas cu sanse matematice la ocuparea unei pozitii de baraj dupa un tur de play-off al Ligii 2 complet rarat. Alb-violetii incep vineri returul cu un meci acasa in fata Dunarii Calarasi, grupare care s-a confruntat cu o „revolta” la mijloc de saptamana. Pe langa ultimele rezultate…

- Sa fie a patra oara cu noroc? Asta se intreaba deopotriva suporterii si jucatorii alb-violeti. Dupa ghinionul din intermediara, cu Rapid, meci in care a cedat dupa ce a incasat doua goluri pe final (scor 1-2), ASU Politehnica isi indreapta atentia rapid spre CS Mioveni, urmatoarea borna din zona play-off-ului…

- ASU Politehnica a trait timp de o ora cu iluzia unei victorii mari in fata Rapidului, cea mai in forma echipa din „B”. Alb-violetii au deschis scorul prin Alin Ignea si au condus la pauza, dar s-a incheiat 1-2 dupa un penalty discutabil si un gol incasat imediat in prelungiri. Cu un sistem inedit, in…

- SCM Politehnica e pe minus dupa „turneul de sub Feleac”. Handbalistii alb-violeti au inregistrat un nou esec la Cluj, de aceasta data cu a treia clasata Dobrogea Sud Constanta. Trupa de la malul marii s-a impus intr-o maniera clara, scor 24-18, dupa ce la pauza conducea cu 13-7. Echipa pregatita de…

- „Universitarii" au dispus, la Cluj-Napoca, in etapa a XXIII-a, cu scorul de 30-28 de CSM Bacau, dupa un meci incredibil. In minutul 20, tabela de marcaj indica un avantaj de 6 goluri in favoarea adversarilor, 7-13. Handbaliștii pregatiți de Adrian Chiruț, Iulian Andrei și Bogdan ...

- SCM Politehnica a fost invinsa in etapa a 22-a a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au fost invinsi de CSM Bucuresti, scor 22-25, la capatul unui duel care ar fi putut avea un final usor diferit. Formatia pregatita de Vlad Caba a continuat jocurile in „bula” de la Cluj si a evoluat azi in Sala…

- SCM Politehnica nu a avut un comeback fericit in Liga Zimbrilor dupa pauza pentru jocurile nationalei, precum si dupa ultimele probleme cu coronavirusul din cadrul lotului. Alb-violetii au fost depasiti la Baia Mare cu 30-26 de CSM Bacau. Timisorenii au condus si cu patru goluri in prima repriza, dar…

- Echipa CSU din Suceava nu a evoluat la sfarșitul saptamanii trecute in Liga Zimbrilor, deoarece Dinamo București, adversara din etapa a XVIII-a, a avut meci programat in Portugalia, cu Sporting Lisabona, in European Handball League. De asemenea, deznodamantul partidelor HC Buzau – Politehnica ...