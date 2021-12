Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe Bega a cedat la un gol diferenta in Vrancea, in prima runda a returului Ligii Zimbrilor. Gazdele au dominat prima parte, SCM Politehnica s-a apropiat periculos in ultimele minute ale intalnirii, dar CSM Focsani a ramas cu toate punctele, castigand cu 25-24. Atilla Horvath l-a avut la…

- SCM Politehnica nu a reusit sa provoace o surpriza la malul marii, la debutul antrenorului Buricea pe banca gazdelor de la Dobrogea Sud. Constantenii s-au impus cu 26-21 la capatul unui duel pe care l-au dominat si care a pus capat unui tur de cosmar in Liga Zimbrilor pentru banateni. Jocul a fost mai…

- SCM Politehnica a invins in runda a X-a a campionatului formatia CSM Bacau. Alb-violetii au reusit un numar record de goluri in meciurile oficiale ale echipei in acest sezon, impunandu-se cu 37-32. Un alt record, de aceasta data personal, a fost izbutit de golgheterul Marius Sadoveac, autor a 18 goluri…

- SCM Politehnica continua sa plateasca tribut lipsei de experiente din lot in acest sezon. Alb-violetii au cedat astazi fara drept de apel, scor 26-35, in fata Potaissei Turda, in partida din etapa a 6-a a Ligii Zimbrilor. Doar primele minute au fost destul de echilibrate azi in sala „Constantin Jude”…

- SCM Politehnica vine acasa fara puncte de pe terenul formatiei pregatite de fostul ei tehnician, Pero Milosevic. Gazdele de la HC Buzau s-au impus cu 31-27 in jocul din runda a 5-a si i-a lasat pe alb-violeti cu doar un succes in acest sezon de Liga Zimbrilor. SCM Poli a fost condusa la o diferenta…

- A doua victorie a sezonului pentru HC Buzau a venit duminica seara, la Cluj Napoca, intr-o partida disputata in etapa a 4-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Echipa buzoiana s-a impus cu scorul de 29-24 (15-10), in fata echipei gazda, Universitatea, ramasa si in acest sezon in primul esalon, desi…

- FC Buzau merge din victorie in victorie, a cincea la rand – doua in Cupa Romaniei si trei in campionat! Duminica, la Iasi, in etapa a 6-a a Ligii a 2-a, echipa buzoiana a invins-o pe Politehnica cu 1-0, gratie golului marcat de camerunezul Serge Ekollo, in minutul 78. Misiunea buzoienilor, care au dominat…