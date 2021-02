Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a terminat la egalitate, scor 25-25, partida disputata in fața celor de la Politehnica Timișoara, intr-un meci care a contat pentru etapa a XVI-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ASU Politehnica a pierdut cel de-al doilea joc de pregatire disputat in 2021. A fost 1-3 cu CSM Resita pe „sinteticul” din Valea Domanului dupa doua reprize de cate 50 de minute fiecare. Dan Alexa a anuntat dupa acest joc ca isi mai doreste o intarire. Alb-violetii au inceput jocul din Valea Domanului…

- ASU Politehnica a castigat cu un scor categoric primul joc de pregatire din noul an. A fost 6-1 cu Pobeda Star Bisnov, grupare de Liga a IV-a din Dudestii Vechi, care in ultima perioada a fost inactiva din cauza coronavirusului. La alb-violeti a debutat si proaspata achizitie din Serbia – Pavle Radunovic,…

- Campioana Romaniei la fotbal a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe Sepsi OSK Sf. Gheorghe, intr-un meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I. Unicul gol al partidei a fost marcat de croatul Gabriel Debeljuh, in minutul 72. Sepsi OSK a evoluat din minutul 49 in doar 10 oameni, dupa…

- Primele doua clasate in Liga Nationala de handbal masculin, CS Dinamo Bucuresti si AHC Potaissa Turda, au obtinut victorii la ''masa verde'' (10-0) in meciurile programate marti, in etapa a 14-a, la Sfantu Gheorghe. Adversarele celor doua, SCM Politehnica Timisoara pentru Dinamo si AHC…

- Alb-violetii au suferit primul si ultimul esec intr-un meci oficial pe teren propriu in 2020. Anul nu a fost incheiat de ASU Politehnica asa cum si-ar fi dorit suflarea alb-violeta, dupa un 0-2 cinic cu „fratii” de la Rapid. Giulestenii au punctat devreme pe „Stiinta” si au stabilit scorul final inaintea…

- Pagini regasite…„Romanii din fostele scaune secuiesti in presa romaneasca din Transilvania, de dinainte de 1918” (II) In Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), din Sfantu Gheorghe, Colectia de Documente, se pastreaza copii dupa articole din presa romaneasca…

- ASU Politehnica si U Craiova 1948 se intalnesc sambata intr-un adevarat derby al Ligii 2. Oltenii, desi nou promovati, au dominat startul sezonului si sunt primii clasati, dar daca vor ceda pe „Stiinta”, alb-violetii au sansa sa treaca, cel putin temporar, pe locul 1. U Craiova 1948, la fel ca ASU Poli,…