- Joi, 30 ianuarie, de la ora 18.00, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și SCM Politehnica Timișoara, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Zimbrilor, a doua din retur. Accesul in sala se face pe baza abonamentelor eliberate de club sau cu bilet. Costul…

- SCM Politehnica a castigat primul amical disputat peste granita in aceasta pauza competitionala. Formatia pregatita de Pero Milosevic a trecut cu 36-32 de Proleter Zrenjanin. Echipa de handbal alb-violeta a inregistrat dupa acest meci si prima sosire din aceasta iarna. Dupa o victorie acasa si un esec…

- SCM Timisoara a cedat fara drept de apel pe terenul celor de la CSM Oradea. Formatia pregatita de Dragan Petricevic a fost invinsa la o diferenta de 38 de puncte: 52-90. In ciuda esecului banatenii au sanse bune sa obtina accesul in Top 6. A doua clasata si-a adjudecat clar primul sfert in duelul „leilor”:…

- SCM Politehnica are in 2020 sansa sa-si apere trofeul cucerit in 2019 – Cupa Romaniei. Jucatorii pregatiti de Pero Milosevic s-au impus azi pe terenul divizionarei secunde Magnum Botosani, cu 24-21 (12-10) in mansa unica din sferturile de finala ale competitiei K.O. Este pentru a treia oara la rand…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a continuat forma buna in penultimul joc din acest an calendaristic. SCM Politehnica a castigat clar in fata Stelei, scor 34-29, si i-a egalat totodata in clasament pe bucuresteni. Banatenii au facut un meci bun la ultima intalnire cu fanii de acasa in 2019. Alb-violetii…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic a obtinut azi prima victorie „afara” in acest sezon al Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica pierduse precedente doua jocuri disputate tot in deplasare in campionat, dar s-a impus acum cu 25-22 pe terenul celor de la CS HC Buzau. Timisorenii au avut un maraton de meciuri…

- SCM Timisoara a suferit azi un nou esec in Liga Nationala. „Leii” au fost batuti in deplasare de liderul neinvins U-BT Cluj-Napoca, scor 70-79. Banatenii au fost condusi aproape permanent pe tabela si au ratat revenirea pe final. Jucatorii pregatiti de Dragan Petricevic nu au inceput bine partida, cedand…

- SCM Timisoara a suferit al doilea esec stagional in Liga Nationala dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Dinamo Stiinta Bucuresti. „Leii din Banat” au cedat cu scorul de 64-81 dupa ce se apropiasera la un singur punct pe tabela de alb-rosii in sfertul al patrulea. Dupa doua victorii la rand tehnicianul…