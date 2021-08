SCM Politehnica a fost învinsă clar de CSM Focşani în debutul noii stagiuni SCM Politehnica a cedat in aceasta seara pe teren propriu jocul din prima etapa cu CSM Focsani 2007. La pauza diferenta dintre alb-violeti si oaspeti era de doar doua goluri, dar moldovenii s-au impus categoric in repriza secunda, scor final: 20-27. Echipa timisoreana, trecuta prin transformari importante in aceasta vara, a condus in primele minute, […] Articolul SCM Politehnica a fost invinsa clar de CSM Focsani in debutul noii stagiuni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

