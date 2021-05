Stiri pe aceeasi tema

- Formatia de pe litoral a invins SCM Politehnica Timisoara in partida de azi din sferturi.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a intrat astazi in careul de asi al Cupei Romaniei, calificandu se in turneul Final Four, dupa ce a trecut in sferturi de SCM Politehnica Timisoara.Partida s…

- Turul 3 din Cupa Romaniei la handbal masculin se disputa joi, 27 mai, in Sala Rapid, dupa urmatorul program: AHC Dobrogea Sud Constanța – SCM Politehnica Timișoara (joi, 27 mai, ora 10.30, sala Rapid) CS Minaur Baia Mare – CSM Bacau (joi, 28 mai, ora 13.10, sala Rapid) AHC Potaissa Turda – Steaua București…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins CS Magnum Botosani in optimile Cupei Romaniei.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pasit cu dreptul in Cupa Romaniei, castigand meciul din optimi cu CS Magnum Botosani, iar joi, 27 mai, evolueaza in sferturi, o noua victorie aducandu le "delfinilor"…

- HC Buzau și-a incheiat, dupa numai un meci, parcursul din actuala ediție a Cupei Romaniei la handbal masculin. Dupa ce a trecut, la ,,masa verde”, de divizionara secunda Politehnica Iași, echipa buzoiana a intalnit-o, ieri dupa-amiaza, in Sala Apollo din Capitala, pe Politehnica Timișoara, intr-o partida…

- Formatia de pe litoral a intalnit in optimi CS Magnum Botosani. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat astazi in sferturile Cupei Romaniei.Formatia de pe litoral a avut liber in turul intai, iar in partida din optimi, jucata la Bucuresti, a intalnit CS Magnum Botosani, de…

- HC Dobrogea Sud a ocupat locul trei in Liga Nationala, calificandu se din nou in cupele europene. Echipa de pe litoral a avut liber in turul intai al Cupei Romaniei. In primul meci pe care l va sustine in Cupa, in optimi, HCDS nu se va putea baza pe Irakli Chikovani si Ciprian Sandru. Medaliata cu bronz…

- CS Medgidia s a aflat in avantaj cu 18 15 dupa prima parte a partidei. Echipa masculina de handbal CS Medgidia Divizia A a disputat astazi, la Bucuresti, meciul din primul tur al Cupei Romaniei, contra CSM Fagaras Liga Nationala . Succesul i a apartinut formatiei de prim esalon, scor 35 31, dupa ce…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au intrat in febra Cupei Romaniei, competitie care se va desfasura la Bucuresti, intre 24 si 30 mai. Dupa ce au castigat bronzul in campionat, „delfinii” sunt decisi sa se lupte cu toate fortele pentru trofeu. Dupa o saptamana de antrenamente la Sala Sporturilor, handbalistii…