- Daca de numele Stelei se leaga amintiri frumoase pentru Poli la handbal, victorie in urma cu doua saptamani in campionat și caștigarea Cupei in martie 2019 chiar impotriva roș-albaștrilor, ca sa numin doar doua astfel de „bucurii”, iata ca miercuri seara, bucureștenii și-au luat revanșa. Vorbim de meciul…

- CSU din Suceava este prima echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. La inceputul acestei saptamani, elevii profesorului Petru Ghervan, au caștigat clar pe terenul formației din eșalonul secund, CSM Medgidia. Meciul, cum era de așteptat de altfel, a fost la discreția…

- Campioana en-titre la volei masculin, Arcada Galati a castigat Cupa Romaniei, dupa finala cu formația Steaua București. Arcada și-a adjudecat trofeul pentru a doua oara in cei 10 ani de la infiintare. Galațenii au dominat autoritar finala și s-au impus in trei seturi: 25-19, 25-21 și 25-23. Final Four-ul…

- Clasata pe locul sase la finalul sezonului regulat in Divizia A1, echipa de volei a Zalaului a participat sambata in Final-Four-ul Cupei Romaniei, cu speranta ca va salva sezonul cu o medalie in aceasta competitie. SCM Zalau a parasit, insa, competitia dupa disputarea primului meci, cel din semifinale,…

- Un nou an in Final Four-ul Cupei Romaniei, alte sperante pentru voleiul craiovean si pentru iubitorii echipei SCMU Craiova. Dupa ce au cedat dramatic in finala din sezonul precedent, cu Dinamo, trupa lui Dan Pascu este pregatita sa faca o figura frumoasa si de aceasta data, la Brasov. In semifinalele…

- Joi, la sediul Federației Romane de Volei, s-au tras la sorți semifinalele Cupei Romaniei la volei masculin, competiție care isi va desfașura turneul Final Four la Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibași” din Brașov, in zilele de 12 și 13 martie. SCMU Craiova nu a avut noroc la tragerea la sorti…

- Echipa feminina de baschet Phoenix CSU Simona Halep a fost invinsa, cu scorul de 67-90, CS Municipal Satu Mare, intr-o partida disputata, sambata, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, contand pentru semifinalele Cupei Romaniei. Dupa un prim sfert echilibrat, 17-17, vicecampioana Romaniei a iutit ritmul…

- SCM Politehnica nu merge bine in campionat, dar e neinvinsa cu HC Buzau in acest sezon. Dupa remiza din Liga Zimbrilor, formatia lui Pero Milosevic a trebuit sa se recunoasca astazi invinsa pe Bega, la limita, scor 22-21 pentru alb-violeti in primul tur al Cupei Romaniei la handbal masculin. Jucatorii…