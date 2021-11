Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica, aflata intr-o situatie destul de rea in clasament, revine joi pe parchet, in Maramures, dupa pauza internationala. Handbalistii alb-violeti se pot bucura in derby-ul de traditie cu Minaur Baia Mare de serviciile golgheterului Marius Sadoveac, in schimb, nu vor putea miza pentru o perioada…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a mers luni pe drumul județean 202 E limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tamboești, drum pe care se efectueaza mai multe lucrari. „Suntem pe teren, la Obrejița, unde avem in plina desfașurare lucrari pe drumul județean 202 E limita…

- SCM Politehnica continua sa plateasca tribut lipsei de experiente din lot in acest sezon. Alb-violetii au cedat astazi fara drept de apel, scor 26-35, in fata Potaissei Turda, in partida din etapa a 6-a a Ligii Zimbrilor. Doar primele minute au fost destul de echilibrate azi in sala „Constantin Jude”…

- Cupa Romaniei isi reconfirma statutul de „competiția surprizelor”. In faza optimilor de finala s-au calificat 6 formatii din eșaloanele inferioare.Dupa ce marți Minaur Baia Mare (L3) a reușit sa treaca de divizionara secunda Politehnica Iași, miercuri, FC Buzau a eliminat o echipa din prima liga, Academica…

- Handbalistii alb-violeti au obtinut azi primul succes din noua editie a Ligii Zimbrilor. SCM Politehnica a trecut de CSU din Suceava cu 33-28 (17-13). Dupa doua infrangeri in startul sezonului 2021-22, SCM Poli a castigat in sfarsit primul joc. Nu a fost foarte usor nici cu bucovinenii pentru tanara…

- FC Buzau merge din victorie in victorie, a cincea la rand – doua in Cupa Romaniei si trei in campionat! Duminica, la Iasi, in etapa a 6-a a Ligii a 2-a, echipa buzoiana a invins-o pe Politehnica cu 1-0, gratie golului marcat de camerunezul Serge Ekollo, in minutul 78. Misiunea buzoienilor, care au dominat…

- SCM Politehnica a obtinut trofeul turneului de pregatire de traditie de pe Bega. Elevii lui Attila Horvath s-au impus astazi in actul final in fata maghiarilor de la Veszprem U23, scor 32-26. In lupta pentru locul 3, „U” Cluj a trecut de CSM Resita. Ieri, alb-violetii au castigat clar duelul banatean…