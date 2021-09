Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut trofeul turneului de pregatire de traditie de pe Bega. Elevii lui Attila Horvath s-au impus astazi in actul final in fata maghiarilor de la Veszprem U23, scor 32-26. In lupta pentru locul 3, „U” Cluj a trecut de CSM Resita. Ieri, alb-violetii au castigat clar duelul banatean…

- SCM Politehnica a cedat in toate cele trei partide jucate in acest weekend in cadrul turneului de pregatire din nord-vestul țarii. Vineri, alb-violetii au fost depasiti la limita de Potaissa Turda, scor 29-30, ieri elevii lui Atilla Horvath au cedat, scor 24-30 in fata gazdelor de la Minaur Baia Mare,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, le cere tuturor universitatilor care, din 1990 si pana in prezent, au eliberat titluri de doctor sa verifice tezele care au stat la baza acordarii acestora. Acțiunea va fi finanțata de stat, ministrul estimand un cost de 50 – 60 euro pentru verificarea fiecarei lucrari.…

- ACS Poli desi nu s-a reunit si nu a jucat vreun joc amical a fost depasita cu ceva emotii de CSM Deva, colega de esalon tert, in turul I al Cupei Romaniei. Oaspetii se asteptau cu siguranta la un meci usor, dar a fost 2-2 in timpul regulamentar, dupa ce timisorenii au condus cu 2-0! […] Articolul ACS…

- Manager al sectiei de handbal a clubului municipal pana in aceasta vara, Dan Dumitru e noul team-manager al echipei feminine CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud. Initial el urma sa-si continue activitatea in cadrul SCM-ului la conducerea academiei de juniori. Gloria reprezinta un proiect ambitios in handbalul…

- ASU Politehnica a intrat de azi intr-un stagiu de pregatire pe plan local care se va incheia pe data de 14 iulie. Antrenorul Dorin Toma are 25 de jucatori sub comanda, dintre care cinci componenti sunt deocamdata inca in pregatiri cu clubul timisorean. ASU Poli i-a inregimentat pana acum oficial pe…