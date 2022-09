SCM Politehnica a câştigat primul meci acasă. Handbaliştii alb-violeţi au revenit spectaculos pe final cu HC Buzău Echipa de handbal alb-violeta a obtinut pana la urma victoria in runda 2. Dupa esecul de la Turda, SCM Politehnica s-a impus in prima partida de pe teren propriu, in compania celor de la HC Buzau, scor 32-30. Cu aproape zece minute inainte de final oaspetii aveau patru goluri avantaj! Timisorenii au inceput rau jocul […] Articolul SCM Politehnica a castigat primul meci acasa. Handbalistii alb-violeti au revenit spectaculos pe final cu HC Buzau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

