- Echipa de handbal masculin Poli Timisoara a castigat, duminica, turneul amical pe care l-a organizat, dupa finala cu echipa U23 a formatiei ungare Veszprem KC, potrivit news.ro. Poli s-a impus in finala de duminica cu scorul de 32-26 (17-14) in fata Veszprem KC U23. Locul al III-lea…

- Turneul traditional Cupa Poli la handbal a suferit modificari notabile. Echipa maghiara Veszprem se va prezenta la competitie cu echipa U23 deoarece seniorii sunt angrenati in SEHA League, in timp ce sarbii de la Proleter Zrenjanin nu mai vin deloc din cauza pandemiei si au fost inlocuiti de CSM Resita.…

- "Cupa Poli" la handbal masculin se va desfasura in zilele de 21 si 22 august. SCM Politehnica Timisoara a anuntat participantele. Alaturi de echipa antrenata de Attila Horvath vor evolua Universitatea Cluj-Napoca, RK Proleter Zrenjanin (Serbia) si KC Veszprem (Ungaria). The post Participare selecta…

- SCM Politehnica reia cu ocazia pregatirii stagiunii 2021-22 traditia „Cupei Poli”, pe care clubul alb-violet o organizeaza in sala „Constantin Jude”. Printre numele asteptat pe Bega la finele verii se numara si o forta a handbalului european, trupa maghiara KC Veszprem, finalista a Ligii Campionilor…

- ASU Politehnica a mai oficializat azi un transfer. E vorba de tanarul varf de atac Sebastian Serediuc, jucator in varsta de 21 de ani care a apartinut de campioana CFR Cluj. In sezonul de primavara acesta a marcat de cinci ori pentru Unirea Dej, unde a fost imprumutat, ajutand formatia ardeleana sa…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- ASU Politehnica s-a impus fara probleme in primul test al verii, pe terenul „Auto” din Freidorf, scor 4-1 (3-0), cu nou promovata timiseana in „C”, Pobeda Star Bisnov. Dupa acest joc clubul timisorean a anuntat si prima mutare concreta a verii, inregimentarea pe doi ani de zile a mijlocasului Cosmin…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…