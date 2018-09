Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a continuat forma dezastruoasa din ultima vreme și a bifat o noua infrangere in campionat, 1-2 pe teren propriu cu Astra Giurgiu. "Cainii" au ajuns la 4 infrangeri in 8 etape și au nu mai puțin de 16 goluri primite. Jocul roș-albilor i-a nemulțumit pe puținii fani prezenți aseara in "Ștefan…

- Disputat in aceasta dimineața pe stadionul Aerostar, meciul dintre echipa pregatita de Cristi Popovici și ASU Politehnica Timișoara a adus o noua infrangere pentru bacauani. Oaspeții au deschis scorul in ultimul minut al primei reprize prin Bogdan Bozian. Același jucator a majorat scorul in minutul…

- Echipa Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava s-a calificat in semifinalele Campionatului European Universitar. Elevii antrenorilor Adrian Chirut si Iulian Andrei au reusit in sferturile de finala sa depaseasca clar formatia Universitatii din Oslo (Norvegia). Campioana en-titre, dupa titlul cucerit…

- Echipa nationala a Belgiei a fost primita acasa ca o adevarata Campioana a lumii. Belgienii au invadat strazile din Bruxelles si au scandat pentru Eden Hazard & Co., care au reusit sa o invinga pe Anglia in finala mica si sa ocupe podiumul Mondial.

- Dinamo se afla pana joi in cantonamentul din Polonia, acolo unde Florin Bratu&co. au pregatit startul noului campionat. Parasit de "caini", stadionul din "Ștefan cel Mare" a cazut prada huliganilor. Mai exact, pe geamul de la una dintre lojele arenei a fost vopsita o svastica nazista! Imaginea de…

- Adus in probe de Florin Bratu pentru a vedea daca poate fi inlocuitorul lui Romera pe postul de fundas dreapta, olandezul Thomas Horsten (24 de ani) l-a dezamagit pe antrenorul din Stefan cel Mare si nu va fi pastrat in lotul cu care "Bratone" va ataca noul sezon.

- Dinamo a mutat la nivel administrativ, cu aproape o luna inainte de startul noului sezon al Ligii 1. Fostul arbitru, Anton Helesteanu, va ocupa functia de director sportiv, loc lasat liber de Ionel Danciulescu, dupa ce acesta a fost numit director general al clubului din Stefan cel Mare.