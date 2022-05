Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica a obtinut primul succes timisorean din acest weekend in judetul Brasov. La Ghimbav, locatia turneului de baraj de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor, a fost 36-27 (16-15) cu CSM Sighisoara, dupa o prima repriza echilibrata. Alb-violetii s-au impus clar dupa pauza. Ei au un maraton…

- SCM Politehnica a incheiat campionatul cu o infrangere in fața celor de Dobrogea Sud Constanța. Proaspata medaliata cu bronz s-a impus cu 26-19 in sala „Constantin Jude”. Pentru banateni, clasati pe 11, urmeaza barajul de supravietuire de la Ghimbav. Alb-violetii au un prim meci vital pentru intregul…

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- Ajunsa in situatia ingrata de a disputa un baraj pentru ramanerea in elita, SCM Politehnica isi stie deja programul turneului de supravietuire programat la Ghimbav. Alb-violetii vor intalni in doar trei zile, intre 20 si 22 mai, formatiile din Sighisoara, Oradea si Bacau. Poli mai are de disputat un…

- E cert ca Poli are handbalisti talentati. Daca la seniori echipa inca nu e inca 100% sigura de ramanerea in elita, tinerii alb-violeti sunt cei mai buni din tara. SCM Politehnica s-a impus in turneul de Divizia A organizat in weekend in sala „Constantin Jude” si au devenit campioni nationali. Astazi,…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Sursa: Cushman & Wakefield Echinox Compania PTC Romania a extins spațiul de birouri din proiectul Riverplace, un proiect deținut de CA IMMO și localizat in zona Politehnica din București, și a ajuns astfel sa ocupe 4.800 de metri patrați in complex. Tranzacția a fost intermediata de compania de consultanța…

- SCM Politehnica are din nou cel putin un reprezentant in lotul national de handbal. Nu e vorba de Fenici sau Sadoveac acum, ci de tanarul Ianus Dumitrescu, chemat in premiera la lotul „mare” dupa ce a fost selectionat luna trecuta pentru reprezentativa de tineret a Romaniei. In februarie, Poli, care…