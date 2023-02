Stiri pe aceeasi tema

- SCM Poli Timisoara va intalni Dinamo Bucuresti in optimile de finala ale Cupei Romaniei, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul Federatiei Romane de Handbal. In campionat, Dinamo a surclasat Politehnica si acasa si in deplasare. Optimile se disputa in manșa unica, la 5 aprilie, urmand…

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa banateana. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Primul tur al Cupei Romaniei se disputa in manșa unica. Ambele echipe vin dupa victorii in campionat:…

- Jucatorii de futsal de la CFR s-au deplasat la Buzau unde au disputat doua partide cu echipe din localitate, in doua competitii diferite, campionat si Cupa Romaniei. In prima partida, echipa timisoreana a intalnit prim-divizionara Luceafarul, intr-o partida contand pentru turul suplimentar din prima…

- SCM USV Timisoara incepe pregatirile luni pentru stagiunea 2023, una in care va fi implicata in Liga Naționala de Rugby și in Cupa Romaniei. Banatenii au mai inregistrat o plecare la finele sezonului trecut, incheiat fara trofeu, dar vor avea si absente numeroase de la primele sedinte de pregatire prin…

- Primul antrenament din noul an, de dimineata, a fost in sala de forta, apoi jucatorii lui Mihai Rohozneanu s-au pregatit in sala „Constantin Jude”. „Partea a doua va fi cu siguranța mai buna decat prima jumatate. Eu am ambiția sa facem mai multe puncte decat cele adunate in sezonul de toamna și cu gandul…

- Anul 2022 a fost cu rezultate foarte bune in ultima parte pentru „Leii din Banat”. Iar noul an incepe repede pentru SCM Timisoara din punct de vedere competitional. Alb-violetii revin deja maine in arena, pe teren propriu, pentru un duel dificil cu CSO Voluntari, detinatoarea Cupei si totodata vicecampioana…

- Pentru divizionara A de handbal feminin CSM Bacau, 2023 va incepe cu meciul de Cupa Romaniei contra celor de la CSM Slatina. Jocul cu penultima clasata din Liga Florilor va avea loc la Bacau, pe data de 8 ianuarie, in turul 1 al Cupei. „CSMeoaicele” antrenate de Adi Brezan și Costel Petrea au trecut…

- SCM Politehnica a anuntat in aceasta dimineata numirea fostului international Mihai Rohozneanu in functia de antrenor principal al primei echipei. Antrenorul originar din Suceava vine la Timisoara de la CSM Resita, grupare care in sezonul trecut a castigat Divizia A. Mihai Rohozneanu (38 ani) preia…